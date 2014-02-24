Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь

1 апреля 2017, суббота, 10:46 – СОЧИ-24



Украинские боты стоят за призывом выйти на Красную площадь

В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов.Журналистам удалось выяснить, что следы этой провокации ведут на Украину.Издание Ruposters изучило группу "ВКонтакте", созданную специальнопод готовящуюся акцию 2 апреля и выяснило,в частности, что при помощи сети фейковых аккаунтов активно продвигается сообщество, вкотором собираются средства на кошелек платежной системы Qiwi,с украинским номером, начинающимся с +83.Призывывыходить на различные акции протеста, в том числе и в столице, сталираздаваться в социальных сетях несколько дней назад. Помимо приглашений приходить,выдвигались и требования прекращения военных операций в Сирии и на Украине,оправдания Алексея Навального, моральной компенсации всем задержанным намитингах 26 марта, возобновления губернаторских выборов, ну и разумеется,развития борьбы с коррупцией и преследования тех, о ком сообщал Навальный всвоих так называемых расследованиях.Своюпричастность к созданию подобных сообществ в соцсетях отрицают в"Яблоке", "Парнасе" и "Открытой России" МихаилаХодорковского. Также открестился от этой провокации и основатель движения"Новая оппозиция" Марк Гальперин, который вместе с несколькимиединомышленниками время от времени устраивает в знак протеста прогулки поулицами российских городов.Несмотряна это, на оппозиции все равно лежит определенная доля ответственности: ведьименно она призывала выйти 26 марта на "мирные демонстрации имитинги", которые в ряде случаев были не согласованы с властями.Как полагают в экспертном сообществе, в готовящейсяпровокации имеется доля вины и самого Навального, хотя прямого отношенияк ней он не имеет."Организация подобных групп носит явнопровокационный характер, их цель создать видимость массовости протестав стране, а не реально провести митинг 2 апреля", —сказал в интервью "Московскому комосомольцу" директор Центраполитической информации Алексей Мухин.В любом случае, кто бы ни стоялза организаторами таких групп, Навальный совершил глобальную ошибку приподготовке к митингу. Чтобы увеличить массовость своей акции,он привлек на нее большое количество народа, реальноне понимающего, для чего этот митинг нужен. По личному убеждениюМухина, большинство молодежи пришла просто посмотреть на незаконныепротесты, а со стороны казалась как их полноправная часть."Привлечение народа такими методами – этомаргинальная политика, второй раз повторить все это вряд ли удастся.В любом случае, в действиях создателей групп в соцсетях,призывающих молодежь прийти на новый митинг, сейчас будут разбиратьсяспецслужбы. Но родителям в данный момент также нужно усилить контрольза своими детьми, чтобы они не стали жертвами провокаций, которыемогут привести к серьезным последствиям", – считает Мухин.Преследуя сугубо личные политические цели, Навальныйвыпустил очень опасного джина. Нельзя играть с массами, призывая их на несанкционированныемитинги. Рано или поздно попытки несанкционированных митингов и впрямьмогут привести к результатам так называемого "Евромайдана",а именно – к гибели ни в чем неповинных молодых людейи сотрудников полиции, у которых тоже есть матери, считает политологВладимир Киреев. "Любой незаконный протест, какие бы целион не преследовал, может запросто выйти из-под контроля егоорганизаторов. Поэтому я советую господину Навальному в следующий разпроводить митинги там, где разрешается властью, а не где ему хочется",– сказал Киреев.Междутем, Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать интернет-ресурсы,призывающие граждан выйти на массовую акцию 2 апреля на Красной площади вМоскве и в крупных городах России. Дело в том, что ни одной заявки напроведение каких-либо протестных акций столичная мэрия не получала.Болеетого, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается этаинициатива, отвергают в ней свое участие. В связи с этим полиция предупреждает,что проведение такой акции не было санкционировано. Органы правопорядкапредпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостейстолицы, подчеркнули в ГУВД Москвы.Напомним,что любые массовые мероприятия на Красной площади согласовываются на уровнеглавы государства. Так что призывы выйти на нее 2 апреля заведомо являютсяпровокацией. И российские организаторы прекрасно об этом осведомлены. А вотграждане других государств могут и не знать некоторых нюансов.

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