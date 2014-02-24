Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона. Генеральный директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый рассказал о вынужденной приостановке работы Донецкой фильтровальной станции. Функционировать в штатном режиме она не смогла из-за повреждений, полученных в результате непрекращающихся обстрелов со стороны подконтрольных Киеву силовиков, передает РИА Новости. Персонал станции был вынужден эвакуироваться.При этом объект обеспечивает чистой водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса по обе стороны от разграничительной линии. Без питьевой воды рискуют остаться сотни тысяч человек. Внимание на катастрофическую ситуацию обратил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан."Экологическая катастрофа не может быть исключена, поскольку выделения ядовитых газов от резервуаров с хлором на станции потенциально могут покрывать широкую территорию".Он подчеркнул, что артиллерийские обстрелы столь важной для нормальной жизни мирного населения Донбасса станции демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни и широким интересам гражданского населения. Также Эртугрул Апакан обратил внимание, что конфликтующие стороны не отозвали тяжелое вооружение, как это было предписано Минскими соглашениями. Глава СММ ОБСЕ призвал вернуться к режиму прекращения огня, а также обратить особое внимание на защиту от возможных повреждений объекты гражданской инрфраструктуры.Донецкая фильтровальная станция находится к километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка. Территория предприятия не принадлежит ни ополчению, ни подконтрольным Киеву силовикам. Станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты по обоим сторонам линии разграничения.
То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона...»
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То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона...»
Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»
Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»