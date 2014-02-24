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Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

24 февраля 2017, пятница, 18:16 – ИА СОЧИ-24

Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
То, что ситуация на востоке Украины будет развиваться по самому негативному сценарию, не исключил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан. Он заметил, что повреждение в результате постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной стануции грозит обернуться экологической катастрофой для всего региона.
Генеральный директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый рассказал о вынужденной приостановке работы Донецкой фильтровальной станции. Функционировать в штатном режиме она не смогла из-за повреждений, полученных в результате непрекращающихся обстрелов со стороны подконтрольных Киеву силовиков, передает РИА Новости. Персонал станции был вынужден эвакуироваться.При этом объект обеспечивает чистой водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса по обе стороны от разграничительной линии. Без питьевой воды рискуют остаться сотни тысяч человек. Внимание на катастрофическую ситуацию обратил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине посол Эртугрул Апакан."Экологическая катастрофа не может быть исключена, поскольку выделения ядовитых газов от резервуаров с хлором на станции потенциально могут покрывать широкую территорию".Он подчеркнул, что артиллерийские обстрелы столь важной для нормальной жизни мирного населения Донбасса станции демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни и широким интересам гражданского населения. Также Эртугрул Апакан обратил внимание, что конфликтующие стороны не отозвали тяжелое вооружение, как это было предписано Минскими соглашениями. Глава СММ ОБСЕ призвал вернуться к режиму прекращения огня, а также обратить особое внимание на защиту от возможных повреждений объекты гражданской инрфраструктуры.Донецкая фильтровальная станция находится к километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка. Территория предприятия не принадлежит ни ополчению, ни подконтрольным Киеву силовикам. Станция обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты по обоим сторонам линии разграничения.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»

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