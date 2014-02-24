Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде

28 марта 2017, вторник, 17:00 – СОЧИ-24



Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде

В багаже туриста из Украины нашли множество мелких предметов, украденных из отеля в Египте, где он отдыхал. Судя по всему, воришку поймали с поличным сотрудники гостиницы.Инцидент стал общеизвестным благодаря публикации фотос награбленным в Сети. Снимок разместил на своей странице в Facebookпользователь Дмитрий Виноградов из Киева. "Короче, есть грехи пострашнее, чемклянчить скидки у турагентов", – прокомментировал он свое фото.Уезжая с отдыха, украинец-клептоман прихватил с множествомелких вещей. Среди них – туалетная бумага, мыло, шампуни, полотенца, столовыеприборы, посуда, кран от биде, лампы и даже фрукты.Снимок быстро стал популярным.Пользователи Сети осудили туриста. "Ну как же стыдно… когда народ уже начнет жить по-человечески??Правительство хаят, а сами?? Надо начинать с себя, тогда и в стране порядокбудет!", "Надо для таких туристов делать свой сайт, чтобы ни одноагентство, уважающее себя и свою нацию, не позорилось и отказывало бы таким вобслуживании", – написали они.Однако не только людиотличаются жадностью и тягой присвоить чужое. Как писали Dni.Ru, несколько лет назад британская туристка Лиззи Вейр, отдыхавшая вместес другом на индонезийском острове Бали, пострадала от макак.Пара отправилась втропический лес, чтобы посмотреть храмы диких обезьян. Там на23-летнюю девушку напали две длиннохвостые макаки и отобрали у нее камеру.

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