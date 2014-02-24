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Украинский турист украл из отеля в Египте кран от биде
28 марта 2017, вторник, 17:00 – СОЧИ-24
Инцидент стал общеизвестным благодаря публикации фото
с награбленным в Сети. Снимок разместил на своей странице в Facebook
пользователь Дмитрий Виноградов из Киева. "Короче, есть грехи пострашнее, чем
клянчить скидки у турагентов", – прокомментировал он свое фото.
Уезжая с отдыха, украинец-клептоман прихватил с множество
мелких вещей. Среди них – туалетная бумага, мыло, шампуни, полотенца, столовые
приборы, посуда, кран от биде, лампы и даже фрукты.
Снимок быстро стал популярным.
Пользователи Сети осудили туриста. "Ну как же стыдно… когда народ уже начнет жить по-человечески??
Правительство хаят, а сами?? Надо начинать с себя, тогда и в стране порядок
будет!", "Надо для таких туристов делать свой сайт, чтобы ни одно
агентство, уважающее себя и свою нацию, не позорилось и отказывало бы таким в
обслуживании", – написали они.
Однако не только люди
отличаются жадностью и тягой присвоить чужое. Как писали Dni.Ru, несколько лет назад британская туристка Лиззи Вейр, отдыхавшая вместе
с другом на индонезийском острове Бали, пострадала от макак.
Пара отправилась в
тропический лес, чтобы посмотреть храмы диких обезьян. Там на
23-летнюю девушку напали две длиннохвостые макаки и отобрали у нее камеру.
Источник:
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