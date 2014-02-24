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Умер американский миллиардер Рокфеллер
20 марта 2017, понедельник, 18:13 – ИА СОЧИ-24
Дэвид Рокфеллер сончался в понедельник, 20 марта в собственном доме, передает The New York Times. О причинах смерти главы всемирно известного дома банкиров не сообщается.Он был одним из самых знаменитых и влиятельных сторонников контроля за рождаемостью во всемирном масштабе. Его опасения вызывало растущее потребление
энергии и воды человечеством, а также загрязнение воздуха. В 2008 году на
конференции ООН Дэвид
Рокфеллер призвал организацию найти "удовлетворительные способы для
стабилизации численности населения Земли".Дэвид Рокфеллер
– американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров. Родился 12 июня 1915 года в Нью-Йорке. В 1936 году окончил Гарвардский университет, год учился в Лондонской школе экономики
и политических наук. Дэвид Рокфеллер является внуком
нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Д. Рокфеллера, который основал "Стандарт Ойл". Старшие братья Дэвида – 41-й вице-президент США Нельсон Рокфеллер и 37-й
губернатор Арканзаса Уинтроп О. Рокфеллер. Дэвид Рокфеллер стал первым представителем династии, достигшим столетия.
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