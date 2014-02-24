Умер космонавт Георгий Гречко

На 86-м году жизни умер советский летчик-космонавт Георгий Гречкой. Об этом сообщает журнал "Новости космонавтики"."Его жизнь и судьба неотделима от истории отечественной космонавтики", – пишет издание. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, передает Life.ru. Ранее сообщалось о госпитализации Гречко, но его дочь опровергла эту информацию.Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он летал в космос трижды – в 1975, 1978 и 1985 годах. Интересно, что последний полет Гречко совершил уже в преклонном возрасте – 54 года, что говорит о его весьма крепком здоровье. Как писали Dni.Ru, космонавт увлекался гонками, прыжками с парашютом, а также стрельбой и коллекционированием марок.
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»
Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»