Умер космонавт Георгий Гречко

8 апреля 2017, суббота, 12:44 – СОЧИ-24

На 86-м году жизни умер советский летчик-космонавт Георгий Гречкой. Об этом сообщает журнал "Новости космонавтики"."Его жизнь и судьба неотделима от истории отечественной космонавтики", – пишет издание. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, передает Life.ru. Ранее сообщалось о госпитализации Гречко, но его дочь опровергла эту информацию.Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он летал в космос трижды – в 1975, 1978 и 1985 годах. Интересно, что последний полет Гречко совершил уже в преклонном возрасте – 54 года, что говорит о его весьма крепком здоровье. Как писали Dni.Ru, космонавт увлекался гонками, прыжками с парашютом, а также стрельбой и коллекционированием марок.

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