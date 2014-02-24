Юноша свалился с эскалатора из-за трусов сексуальной брюнетки
15 февраля 2017, среда, 14:45 – ИА СОЧИ-24
Юноша свалился с эскалатора из-за трусов сексуальной брюнетки
Избыток тестостерона в День святого Валентина довел молодого человека до больничной койки. Юноша так сильно хотел произвести впечатление на привлекательную девушку, что сломал себе руку. Курьезный инцидент, видео которого стало интернет-хитом, произошел в одном из торговых центров 14 февраля. Сексуальная брюнетка решила устроить себе эффектную фотосессию и начала позировать перед друзьями, катаясь на резиновом поручне эскалатора, пишет The Sun. При этом девушка не только эротично выгибалась, но и успевала игриво задирать юбку, демонстрируя окружающим нижнее белье. Это зрелище произвело огромное впечатление на проходившего мимо молодого человека. Юноша решил завоевать знойную брюнетку ее же методом и отважно лег на перила соседнего поручня. Однако в такой позе молодой Казанова продержался недолгою. Потеряв равновесие, он рухнул с эскалатора на мраморный пол с высоты нескольких метров.В результате вторую половинку несчастный так и не встретил, зато заработал перелом руки и... популярность среди интернет-пользователей. Видео нелепого инцидента набрало в YouTube уже более 90 тысяч просмотров. При этом пользователи с удовольствием иронизируют над ситуацией, в которой оказался герой ролика, оставляя забавные комментарии. "Теперь он один. В День святого Валентина. Без правой руки", "Чтобы влюбить в себя девушку заставьте ее улыбаться при взгляде на вас", "Броские автомобили, часы и одежда – зачем все это? Знакомьтесь в скольжении", – пишут они.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»