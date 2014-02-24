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Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана

9 января 2017, понедельник, 16:00 – ИА СОЧИ-24

Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана
Ющенко рассказал об истинных победителях Майдана
Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился своим мнением относительно итогов Евромайдана. По его мнению, они сильно отличаются для политиков и для простых людей.
По мнению Ющенко, наибольшую пользу события зимы 2013-2014 принесли тем, кто руководил протестным движением. "Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стоял на площади", – сказал бывший президент Украины в интервью одному из украинских телеканалов.
В то же время он назвал Майдан "многоголосием нации" и значительным событием не только для Украины. "Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа", – сказал он. 
Ранее бывший президент заявил о живущем внутри украинского обществе при поддержке России "шатуне", постепенно ослабляющем страну изнутри. "Путин понимает, что в украинском обществе живет шатун. Этот шатун ослабляет нас, начиная от церкви, языка, героев, нашей культуры", – сказал он. 
Виктор Ющенко – третий президент Украины. Был избран на этот пост в 2005 году. Этому способствовали массовые протестные акции в центре украинской столицы с требованием пересмотра итогов народного голосования, где с небольшим отрывом победил Виктор Янукович.  

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который облегчает пограничный контроль для граждан 80 государств..»

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Школьница из "Тодеса" разделась перед камерой ради лайков

Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»

сегодня, 17:30
Посольство США в Москве перестало выдавать визы

Затопление в здании на Большом Девятинском переулке, где располагается посольство США в Москве, отразились на работе дипломатического ведомства..»

сегодня, 17:29
Кто представит Путина на "коронации" Трампа

Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»

сегодня, 17:00
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Жителям столицы в ближайшее время придется столкнуться с новыми погодными сюрпризами. До утра 10 января в Москве ожидается туман...»

сегодня, 16:59
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества газа, который концерн поставил в Европу в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%...»

сегодня, 16:45
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