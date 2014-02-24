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В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера

14 февраля 2017, вторник, 13:46 – ИА СОЧИ-24

В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
В Австрии поймали двойника Адольфа Гитлера
В родном городе Адольфа Гитлера, Браунау-ам-Инн, полиция арестовала его 25-летнего двойника. Молодой человек подозревается в распространении идеологии нацизма.
Мужчина, который называет себя Гаральдом Гитлером, был задержан в своей квартире. Отмечается, что он не оказывал сопротивления стражам порядка, сообщает "Газета.ru". Очевидно, молодой нацист старается во всем походить на кумира. Как пишет издание The Local, задержанный носит такую же прическу и усы, как у Адольфа Гитлера. "Очевидно, что он прославляет Гитлера", – отметил представитель полиции Дэвид Футнер. По его словам, в поле зрения правоохранителей нацист попал после того, как по Сети были распространены снимки, на которых он позирует на фоне дома, в котором родился фюрер.Ранее сообщалось, что австрийские власти решили снести здание, где появился на свет Адольф Гитлер.
Специальная комиссия считает, что объект "не представляет ценности как памятник". "Здание будет использоваться государством в благотворительных или социальных целях", – заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботку. В обществе по охране памятников к возможности сноса отнеслись отрицательно. Местные жители тоже расходятся во мнениях, они не исключают, что в здании может быть создан музей или приют для беженцев.Напомним, главный идеолог нацизма и основатель диктатуры Третьего рейха Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года. Когда ему было три года, семья уехала из Браунау-ам-Инн.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»

сегодня, 17:43
Ремонтники нашли тело мужчины в коллекторе на востоке Москвы

При осмотре теплотрассы на востоке Москвы работники ЖКХ обнаружили в коллекторе тело мужчины..»

сегодня, 17:30
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Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
Россия ограничила поставки мяса с заводов Белоруссии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
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Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»

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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
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