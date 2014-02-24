В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154
26 декабря 2016, понедельник, 10:13 – ИА СОЧИ-24
В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154
В знак солидарности со скорбящей Россией в Белоруссии был объявлен день траура по жертвам крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем, передает белорусское отделение издания Sputnik. По поручению Александра Лукашенко над резиденцией президента и другими госучреждениями по всей стране будут приспущены государственные флаги. Люди несут цветы и свечи к зданию посольства России в Минске.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»