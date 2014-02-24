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В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154

26 декабря 2016, понедельник, 10:13 – ИА СОЧИ-24

В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154
В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154

В знак солидарности со скорбящей Россией в Белоруссии был объявлен день траура по жертвам крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем, передает белорусское отделение издания Sputnik. По поручению Александра Лукашенко над резиденцией президента и другими госучреждениями по всей стране будут приспущены государственные флаги. Люди несут цветы и свечи к зданию посольства России в Минске.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:46
В Кремле рассказали о версиях крушения Ту-154

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства авиакатастрофы Ту-154 в небе над Черным морем..»

сегодня, 13:31
Россияне назвали главное событие 2016 года

Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»

сегодня, 13:13
Поезд метро эвакуировали из-за спутавших стразы с ртутью пассажиров

На станции "Перово" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена из одного из поездов были эвакуированы все пассажиры..»

сегодня, 12:59
Как объяснить любовь с первого взгляда

Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»

сегодня, 12:45
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют три вокзала

В оперативные службы Москвы поступила информация об угрозе взрыва на территории Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов, передает Life.ru..»

сегодня, 12:31
Загадка вспышки в районе крушения Ту-154

В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»

сегодня, 12:30
В Черном море нашли запасной трап разбившегося Ту-154

В акватории Черного моря найден запасной трап рухнувшего самолета Ту-154..»

сегодня, 12:29
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