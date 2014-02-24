В Белоруссии показали новую "первую леди"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства. "Неужели у белорусов наконец появилась первая леди? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается", – сообщает белорусское СМИ "Еврорадио".По данным издания, президент Белоруссии прибыл на службу на Mercedes. Приезд Александра Лукашенко показали по телеканалу "Беларусь 1". "Другие источники вообще не содержат кадров прибытия президентского кортежа к храму", – отмечает СМИ.Александр Лукашенко сидел в автомобиле на заднем сиденье и вышел из него через правую дверь. При этом из левой двери сначала вышел Николай, а затем – неизвестная женщина. "Вероятно, она сидела в машине между Александром Лукашенко и его младшим сыном", – сообщает "Еврорадио". Официально президент страны с 1975 года состоит в браке с учительницей белорусского языка Галине Желнерович. Пара уже долгое время живет раздельно, однако развод они до сих пор не оформили.Отметим, что младший сын Александра Лукашенко Николай рожден вне брака. По неофициальным данным, его матерью является бывший личный врач президента Ирина Абельская.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»