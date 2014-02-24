В центре Москвы из машины украли 6 миллионов

В центре Москвы неизвестные разбили стекло Mercedes, после чего украли из машины рюкзак с деньгами и ноутбук. Сумма ущерба составила около шести миллионов рублей, сообщает "Комсомольская правда". Пострадавшим оказался 42-летний генеральный директор одной из столичных компаний. Возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»
Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»