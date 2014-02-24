В центре Москвы на детской площадке открыли стрельбу



Российского спортсмена обокрали в Домодедово сегодня, 16:29 У российского прыгуна с шестом Ивана Гертлейна во время прохождения контроля при входе в здание аэропорта Домодедово украли iPhone 6, передает Life.ru..»

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