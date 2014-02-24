В центре Москвы на детской площадке открыли стрельбу
13 марта 2017, понедельник, 11:16 – ИА СОЧИ-24
В Замоскворецком районе Москвы компания из пяти мужчин устроила стрельбу на детской площадке. Прибывшие на место правоохранители установили, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, передает РЕН ТВ.У одного из нарушителей порядка был обнаружен травматический пистолет. По факту случившегося проводится проверка.
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Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»