В центре Москвы нашли уникальный клад эпохи Екатерины II
4 апреля 2017, вторник, 11:59 – СОЧИ-24
На Бульварном кольце в центре столицы нашли клад медных монет и деревянную мостовую XVIII века. Находка была сделана строителями при подготовке траншей для коммуникаций, передает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы. Такие монеты были в ходу во время правления Екатерины II и Павла I. "Скорее всего, деньги были припрятаны на повседневные траты", - рассказали в Мосгорнаследии. Кроме того, на Покровском бульваре обнаружены фрагменты двух каменных надгробий XVI века. На плитах отсутствуют указания на то, кто был похоронен под ними. Лишь на одном из надгробий прорезан рисунок: предположительно, крест на Голгофе.
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