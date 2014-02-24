В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку
15 марта 2017, среда, 22:15 – ИА СОЧИ-24
В Москве у станции метро "Серпуховска" водитель сбил девушку, которая на самокате пересекала пешеходный переход. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, передает РЕН ТВ.На месте работают правоохранители. Они опрашивают водителя и очевидцев. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации"...»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»
Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом Владимиром Путиным. Для чего нужен этот визит остающейся без поддержки в своей стране Меркель, сможет ли она набрать политические очки у себя на родине после переговоров в Кремле?..»