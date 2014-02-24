

Украинцам посоветовали забыть о гордости сегодня, 18:00 Киев должен "сломить гордыню" для того, чтобы вести диалог с Москвой. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива...»

Президент Армении показал зубы главе Азербайджана сегодня, 17:46 Лидеры Армении и Азербайджана вступили в заочную полемику и обменялись резкими заявлениями. Началось все с посещения Сержом Саргсяном непризнанной Нагорно-Карабахской республики...»

Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии сегодня, 17:45 Официальный представитель МИД Мария Захарова показала фото с подарком главы МИД Сербии. Политик прислал его дипломату на днях...»

Эрдогану предсказали судьбу Януковича сегодня, 16:58 Евросоюз для обеспечения условий своего дальнейшего экономического роста вынужден расшатывать политические режимы соседей, и одним из ближайших кандидатов на эту незавидную участь является Турция. Об этом заявил российский политолог и экономист Саид Гафуров...»



В центре Нью-Йорка прогремел взрыв сегодня, 16:45 На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru..»

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В Германии признали Крым российским сегодня, 16:16 В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда"...»

Основатели "Юлмарта" попали под статью сегодня, 16:16 Основатель "Юлмарт" Алексей Никитин и бывший гендиректор компании Сергей Федоринов стали фигурантами уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в отношении сотрудников одного из крупнейших онлайн-ретейлеров в России (выручка по итогам прошлого года составила свыше 51,5 миллиарда рублей) возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере...»