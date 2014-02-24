В центре Петербурга из-за угрозы взрыва оцепили автобус
4 апреля 2017, вторник, 22:14 – СОЧИ-24
Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы полиция оцепила автобус. Внутри пассажиры нашли подозрительный портфель, была объявлена угроза взрыва.На месте происшествия работала группа разминирования. Видео публикует Life.ru.
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Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»
Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»