В Дагестане введен режим КТО



"Тормозного" главу МИД Украины высмеяли за слова о Крыме сегодня, 13:44 Российская сторона с юмором встретила попытку министра иностранных дел Украины Павла Климкина устроить провокацию своими словами о Крыме. После слов о "возвращении свободы" крымчанам он стал объектом для многочисленных шуток...»

Российские подводники принимают поздравления сегодня, 13:13 День моряка-подводника отмечается в России 19 марта..»

Дипломату США сломали нос и поставили фингал сегодня, 13:00 Американского дипломата выгнали из Новой Зеландии в связи с подозрением в причастности к серьезному уголовному инциденту. Во время случившегося, подробности которого до сих пор остаются тайной, американец сломал нос и получил синяк под глазом...»

Порошенко оставили без миллиарда от МВФ сегодня, 11:44 Обсуждение программы финансовой помощи Украине, в рамках которой страна могла получить кредит в размере одного миллиарда долларов, было отложено на неопределенный срок. Специалисты уже называют это беспрецедентным случаем...»