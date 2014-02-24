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В Донбассе разбился военный украинский вертолет

26 марта 2017, воскресенье, 18:14 – СОЧИ-24


Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины разбился в Донбассе. на месте происшествия работает поисково-спасательная группа.По предварительным данным, воздушное судно рухнуло в результате столкновения с линией электропередач. О количестве погибших и пострадавших ничего неизвестно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Донбассе разбился военный украинский вертолет

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Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»

сегодня, 16:59
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко впечатлила мир своими вокальными талантами. Политика предложили отправить на "Евровидение"...»

сегодня, 16:29
Украине грозит остановка всех АЭС

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»

сегодня, 14:28
От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек

Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»

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