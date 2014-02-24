В ДТП на шоссе Энтузиастов пострадали четыре человека
6 апреля 2017, четверг, 09:44 – СОЧИ-24
В столице на шоссе Энтузиастов автомобиль Opel врезался в фонарный столб. В результате инцидента травмы получили четыре человека, передает сетевое издание m24.ru.По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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В Сети появилась видеохроника теракта, произошедшего 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Автор ролика для этого посетил станции "Сенная площадь" и "Технологический институт", между которыми и прогремел взрыв...»
В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла...»