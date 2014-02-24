В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека
16 марта 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24
В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, еще десять получили травмы, передает РИА Новости. Пятеро пострадавших госпитализированы. По факту автоаварии проводится проверка.
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В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»