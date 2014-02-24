В Египте сообщили о поимке россиянина с бомбой в аэропорту
2 марта 2017, четверг, 17:13 – ИА СОЧИ-24
В аэропорту Борг эль-Араб в Александрии поймали россиянина, в багаже которого было обнаружено взрывное устройство. О задержании гражданина России местные СМИ.По предварительным данным, взрывчатку обнаружили саперы: специалистов вызвали после того, как сотрудники воздушной гавани заметили при сканировании багажа подозрительный предмет. Россиянин планировал вылететь самолетом Turkish Airlines в Стамбул, передает "Газета.ru".
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Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого...»
Надежда Савченко снова попала в центр внимания СМИ и пользователей Сети. Народный депутат Верховной Рады опозорилась во время телепередачи, так и не ответив на элементарный вопрос о политическом устройстве США...»
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