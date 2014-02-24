В Екатеринбурге появится хоспис имени доктора Лизы

26 декабря 2016, понедельник, 09:44 – ИА СОЧИ-24



В Екатеринбурге появится хоспис имени доктора Лизы

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил с предложением увековечить имя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, в названии городского центра паллиативной помощи. "Именно она открыла первый хоспис на территории постсоветского пространства и сама в нем работала. Поэтому это было бы справедливо", – цитирует URA.Ru главу города."Доктор Лиза стояла у истоков проекта первого в Свердловской области хосписа – это когда мы с ней сидели и разговаривали "глаза в глаза" с Мишариным, и он дал добро на открытие хосписа, который сейчас находится в Верх-Нейвинском. В открытии отделения паллиативной помощи в Екатеринбурге она тоже принимала участие", – напомнил он.Елизавета Глинка находилась на борту самолета Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение над Черным морем. Доктор Лиза отправлялась в Сирию, где должна была принять участие в раздачи лекарств местным жителям. Всего жертвами катастрофы стали 92 человека. Среди них артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты Первого канала и телеканалов "Звезда" и НТВ.Ту-154 начал свой маршрут с подмосковного аэродрома Чкаловский, а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, через 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Спустя несколько часов обломки лайнера были обнаружены в акватории Черного моря.

СОЧИ 24