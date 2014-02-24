|17 февраля, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
В Гнесинке сжалились над прогульщицей Максаковой
16 февраля 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24
Бывший депутат Госдумы Мария Максакова числится в академии
старшим преподавателем кафедры сольного пения. Как рассказали сотрудники
учебного заведения, она просто пропала, не поставив никого в известность. Попытки
связаться с ней успехом не увенчались, пока ей ставят "прогулы".Руководство академии пояснило, что никаких документов или
заявлений от Максаковой не поступало. Сама администрация, со своей стороны, заявила "Интерфаксу", что незаконных действий в отношении экс-депутата не предпринимала,
никакого срочного увольнения не было.Как писали Dni.Ru, экс-депутату Госдумы Денису
Вороненкову предъявлено заочное обвинение в организации рейдерского захвата
здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск.Бывший член фракции КПРФ скрывается на Украине. Он
перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палаты российского
парламента Марией Максаковой, и получил гражданство этой страны. Если
информация подтвердится, Вороненков будет исключен из партии. Секретарь ЦК КПРФ
Юрий Афонин отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе
совершенно их "не красит". Ранее сообщалось, что Марию Максакову
уволили из музыкальной академии Гнесиных. Сам Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается
преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для
этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной
службе по контролю за оборотом наркотиков.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.