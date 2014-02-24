В Госдуме почтили память погибших в метро Петербурга
4 апреля 2017, вторник, 15:29 – СОЧИ-24
Депутаты Госдумы почтили минутой молчания память жертв теракта в метро Северной столицы. "Предлагаю почтить память вставанием тех, кто погиб от рук террористов в Санкт-Петербурге", – сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, открывая расширенное заседание Совета Госдумы.После минуты молчания вице-спикер Владимир Васильев отметил, что действия профильных служб и жителей города помогли не допустить большего числа жертв. "Судя по тому, как себя вели питерцы и как себя вели службы, которые должны были оперативно работать в этой ситуации, – все сработали, и в результате потери, насколько это было возможно, были минимизированы", – отметил он. Напомним, днем ранее около 14:40 в вагоне поезда на перегоне от станции "Технологический институт" до "Сенной площади" произошел взрыв мощностью 200−300 граммов в тротиловом эквиваленте. По данным Минздрава, в результате взрыва погибли 14 человек, более 50 ранены.
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