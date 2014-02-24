В Химках многодетная мать выбросила младенца в мусорку
6 апреля 2017, четверг, 10:45 – СОЧИ-24
В подмосковных Химках задержана 30-летняя женщина, выбросившая младенца в мусорный контейнер. Установлено, что за несколько часов до этого она самостоятельно родила мальчика в бытовке, передает агентство "Москва".
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело. Женщина пояснила, что пошла на преступление в связи с тем, что является матерью трех несовершеннолетних детей и находится в сложном финансовом положении. Мальчика передали медикам. Подозреваемой грозит до года лишения свободы, она содержится под стражей.
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