В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок

Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru. Когда ребенка забирали из джунглей, ее "сородичи" громкими криками выражали недовольство. Сама она также сопротивлялась спасателям, несмотря на то, что была сильно истощена. Полицейскому пришлось позвать на помощь коллег. Ребенок не умеет говорить, ест с пола и ходит на четвереньках. Девочку доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет, каким образом ребенок попал в лес.
В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По результатам следственных действий, задержаны восемь подозреваемых...»
Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru..»
Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»
В Главном управлении по расследованию особо важных дел продолжается расследование теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. По результатам следственных действий, задержаны восемь подозреваемых...»
Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru..»
Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»