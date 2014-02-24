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В Киеве замуровали главный офис Сбербанка

13 марта 2017, понедельник, 18:15 – ИА СОЧИ-24

В Киеве замуровали главный офис Сбербанка
В Киеве замуровали главный офис Сбербанка
Головной офис Сбербанка России в Киеве сообщил о приостановке своей деятельности. В пресс-службе финансовой организации заявили, что данный шаг продиктован соображениями безопасности.

"Работа отделения, расположенного на улице Владимирская в городе Киеве, в целях безопасности временно приостановлена", – заявили в банке. При этом сообщается, что по факту произошедшего инцидента подано заявление в правоохранительные органы. "Все остальные отделения банка работают в штатном режиме", – отметили в пресс-службе финансовой организации.Первые сообщения об атаке активистами украинских радикальных организаций на головной офис Сбербанка в Киеве стали приходить еще днем. По утверждениям очевидцев, у отделения на улице Владимирская собралось около 50 человек. Они закрыли вход в офис защитными роллерами, а после этого стали закладывать дверные проемы кирпичами.
Позже с заявлением выступил известный своими радикальными убеждениями депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий, который заявил об остановке работы киевского отделения банка. "Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения. Этот банк не может существовать в Украине", – заявил националист. Кроме того, радикалы заявили, что активисты ряда местных националистических организаций будут круглосуточно дежурить рядом со всеми отделениями Сбербанка на Украине с целью блокирования работы офисом финансовой организации.
Напомним, ранее Сбербанк сообщил, что в ближайшие дни во всех своих отделениях начнет обслуживание клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "С момента подписания указа президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов", – пояснили в банке.В ответ на это глава МВД призвал ввести санкции против финансовой организации. "Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ! Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине", – написал он на своей странице в Facebook.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»

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Как российских солдат кормят сухпайком

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вчера, 20:45
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вчера, 20:28
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