В Красноярске экстренно сел летевший в Шанхай Airbus
15 февраля 2017, среда, 11:44 – ИА СОЧИ-24
В красноярском аэропорту экстренно приземлился Airbus 330-300 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Лондона в Шанхай. По предварительным данным, причиной стала аварийная ситуация, пишет газета "Известия". На борту находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа. Сотрудники технической службы аэропорта осматривают лайнер.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»