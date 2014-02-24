В Кремле рассказали о версиях крушения Ту-154

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства авиакатастрофы Ту-154 в небе над Черным морем. "Пока не получает развития ни одна из версий", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. "Об этом вчера в правительственной комиссии министр Соколов говорил – рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", – добавил он. Тем не менее, по оценке официального представителя Кремля, версия о теракте на борту находится "далеко не в первых рядах".Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. Все пассажиры и члены экипажа лайнера погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.
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Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»