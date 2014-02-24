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В квартире в центре Москвы нашли три трупа

2 апреля 2017, воскресенье, 13:44 – СОЧИ-24


Жительница Москвы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сын находится в квартире на Павелецкой площади в центре столицы, однако не открывает дверь и никак не реагирует на происходящее. На место прибыли сотрудники полиции. Попав внутрь квартиры они обнаружили там тела трех молодых мужчин, передает Life.ru. Согласно заключению медиков, их смерть наступила приблизительно за десять часов до обнаружения. По предварительным данным погибшие отравились наркотическим веществом. По факту произошедшего проводится проверка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Париже жестоко избили режиссера из России

В одну из парижских клиник в тяжелом состоянии была доставлена российский режиссер Елена Сурина, передает "РЕН ТВ"..»

сегодня, 17:59
Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»

сегодня, 17:45
Пресная вода по всему миру становится ядовитой

Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»

сегодня, 16:59
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

Столичные зоозащитники рассказали о вопиющем случае..»

сегодня, 16:29
Известного ведущего избили в центре Москвы

В полицию обратился популярный теле– и радиоведущий Константин Михайлов. Он рассказал, что на выходе из одного из ночных клубов в центре Москвы на него напала группа злоумышленников...»

сегодня, 14:15
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты..»

сегодня, 13:45
Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик

Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»

сегодня, 13:44
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