В квартире в центре Москвы нашли три трупа

Жительница Москвы обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сын находится в квартире на Павелецкой площади в центре столицы, однако не открывает дверь и никак не реагирует на происходящее. На место прибыли сотрудники полиции. Попав внутрь квартиры они обнаружили там тела трех молодых мужчин, передает Life.ru. Согласно заключению медиков, их смерть наступила приблизительно за десять часов до обнаружения. По предварительным данным погибшие отравились наркотическим веществом. По факту произошедшего проводится проверка.
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Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»