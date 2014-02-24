В Латвии угрожали взорвать Горбачева

15 февраля 2017, среда, 13:30 – ИА СОЧИ-24



В Латвии угрожали взорвать Горбачева

Оказывается, глава СССР Михаил Горбачев мог погибнуть 30 лет назад. Как стало известно, злоумышленники планировали убийство президента, когда он приезжал с визитом в Латвию.Известно, что во время поездки в Ригу Горбачев сделал ряд важных заявлений, касающихся необходимости провести реформы в советском обществе, сообщаетLatvijas Avize. Возможно, что из-за этого на него и готовили покушение. Как рассказал бывший начальник Рижского городского управления милиции Виктор Бугай, в день отъезда Горбачева в рижский район Адажи в отделение позвонил мужчина и заявил, что автомобиль лидера СССР собираются взорвать. После этого спецслужбы решили пойти на хитрость и отправили по запланированному маршруту ложную колонну. Горбачев же поехал по другой дороге. В итоге глава СССР успешно добрался до юрмальской резиденции. Однако выяснить, кто сообщил о бомбе, так и не удалось. Позже слух о покушении на Горбачева дошел и до западных СМИ, которые решили, что латвийские власти были заинтересованы в устранении лидера соседнего государства. Тогда же появилась информация о том, что главу СССР якобы пытались убить, заминировав охранявшую его полицейскую машину.Сообщалось также, что по подозрению в преступлении были задержаны 27 человек – полицейских и членов коммунистической партии. Однако Бугай подчеркнул, что никогда не слышал об этих арестах и, скорее всего, эта информация была всего лишь журналистской уткой.

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