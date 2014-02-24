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В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за зиги участницы

7 января 2017, суббота, 17:45 – ИА СОЧИ-24

В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за зиги участницы
В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за зиги участницы
Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу.
Примечательно, что вскинуть руку в нацистском приветствии актриса Аста Баукуте решила после того, как отгадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса. Она не только вскинула зигу, но и приложила два пальца к верхней губе, изображая усы Гитлера, а также выкрикнула "еврей".Ведущие, участники программы и зрители не отреагировали на произошедшее. Отмечается, что "Угадай мелодию" в Литве идет в записи и многие подумали, что этот момент будет вырезан на монтаже. Однако он попал в итоговую версию программы, чем немало удивил зрителей и даже сотрудников телеканала. Так,возмущением поделился врио генерального директора телеканала LRT Римвидас Палецкис. "Когда я узнал об эпизоде программы "Угадай мелодию" и комментариях, связанных с ним, я посмотрел эпизод. Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT", – цитирует РИА Новости Палецкиса."Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT", – добавил он.Сама актриса, чей жест вызвал столь большой резонанс в Литве, в своем поведении ничего страшного не видит. "Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая", – заявилаАста Баукуте порталу Delfi. Она призналась, что решение о закрытии программы ее удивило.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Литве закрыли "Угадай мелодию" из-за зиги участницы

Развлекательная программа "Угадай мелодию" исчезла из эфира государственного телеканала Литвы LRT после разразившегося в стране скандала. Дело в том, что одна из участниц, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, во время съемок передачи изобразила приветственный жест нацистов – зигу...»

сегодня, 17:31
"Газпром" поставил новый рекорд по поставкам газа

Российская энергетическая компания "Газпром" отчиталась об очередном рекорде по поставкам газа в дальнее зарубежье..»

сегодня, 17:14
Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»

сегодня, 16:45
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сегодня, 16:15
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Победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком городе Оберхофе стал французский спортсмен Мартен Фуркад, передает ТАСС..»

сегодня, 15:58
Что известно о пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»

сегодня, 15:31
Когда москвичам ждать прихода тепла

Синоптики обещают, что уже начиная с 8 января в столичном регионе начнется потепление. Впрочем, процесс, по оценкам специалистов, только начался...»

сегодня, 14:28
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