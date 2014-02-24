В метро Петербурга нашли еще одну бомбу

3 апреля 2017, понедельник, 16:13 – СОЧИ-24



В метро Петербурга нашли еще одну бомбу

Выяснились новые подробности трагедии, которая произошла днем в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, взрывов должно было быть больше.На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге правоохранители нашли взрывное устройство, передает РЕН ТВ. Официально данная информация пока не подтвердилась. Все станции подземки закрыты. На месте происшествия работают взрывотехники. Также выяснилось, что бомба на станции метро "Технологический институт" была начинена болтами, пишет Life.ru. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. По словам знакомого с ситуацией источника, все погибшие находились внутри вагона, в непосредственной близости от эпицентра, сообщает "Интерфакс". К счастью, из-за того что поезд не имел сквозного прохода между вагонами, пострадало меньше людей, чем могло. "Третий вагон принял взрывную волну целиком на себя. Взрыв произошел в ограниченном стенками вагона пространстве, не дав взрывной волне затронуть соседние вагоны", – пояснил собеседник агентства. Также известно, что 22 человека доставлены в разные больницы города. Один из пострадавших – несовершеннолетний. Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировалана на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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