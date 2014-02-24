В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
24 февраля 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте. О том, что в парке "Патриот" в Кубинке строится здание Рейхстага, которое будет использовано при тренировках юнармейцев, еще 22 февраля рассказал министр обороны России Сершей Шойгу. Новость вызвала широкий резонанс за рубежом. В частности, некоторые немецкие политики сочли подобные действия провокацией и даже потребовали от властей страны выразить свое недовольство в адрес России.Ответил критикам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего рейха в 1933—1945 годах", – цитирует Russia Today военного.Он заметил, что макет полуразрушенного в ходе ожесточенных боев в мае 1945 года оплота правительства фашистской Германии станет значимым элементом ландшафта военно-исторического парка.Макет Рейхстага, помимо прочего, также будет выполнять важную роль напоминания о страшных событиях прошлого."Оборона нацистами Рейхстага в конце 1945 года сопровождалась самыми ожесточенными и кровопролитными боями, в ходе которых погибли десятки тысяч советских солдат. Поэтому о героизме солдат Красной армии в борьбе с германским нацизмом, в том числе о штурме Рейхстага в мае 1945 года, должны не просто знать, но и хорошо помнить современные и будущие поколения как в России, так и в Германии", – уверен Игорь Конашенков.
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Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»
Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»