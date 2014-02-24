В московских аэропортах отменили более 40 рейсов
9 января 2017, понедельник, 10:43 – ИА СОЧИ-24
В московских аэропортах отменили более 40 рейсов
Сразу в двух московских аэропортах произошла массовая отмена рейсов: в Домодедово
–
десять, в Шереметьево – 33. Кроме того, 20 рейсов были задержаны (по десять в каждом аэропорту). Согласно "Яндекс.Расписанию", Внуково и Жуковский работают в штатном режиме.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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сегодня, 17:29
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Стало известно, кто будет представлять Россию на торжественной церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Подробности сообщил дипломатический источник...»
сегодня, 16:59
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