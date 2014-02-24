В московской клинике пластической хирургии умерла женщина
13 марта 2017, понедельник, 13:59 – ИА СОЧИ-24
В Институте пластической хирургии и косметологии в центре столицы умерла 48-летняя женщина. По предварительным данным, она скончалась от тромбоэмболии, передает агентство "Москва".Тело отправлено в морг для уточнения причины смерти. Следователи начали проверку.
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