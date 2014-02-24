В московской подземке нашли следы взрывчатки

8 апреля 2017, суббота, 12:43 – СОЧИ-24



В московской подземке нашли следы взрывчатки

Правоохранители и специалисты службы безопасности московского метро поймали пять пассажиров со следами взрывчатки на руках. Предполагаемых преступников задержали во время проверочных мероприятий.В Московском метрополитене после теракта в подземке Санкт-Петербурга были значительно усилены меры безопасности. Решение местных властей уже принесло свои плоды: на станциях "Таганская", "Каховская" и "Коломенская" в столице задержали пять человек со следами взрывчатки.Для проверки пассажиров использовались специальные приборы, которые могут регистрировать мельчайшие частицы различных веществ. "У них на руках и одежде пары и частицы нитроглицерина и тетрила. Эти вещества используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств", – сообщили в Министерстве внутренних дел.С задержанными работают правоохранители, передает Life.ru. Предполагаемым злоумышленникам предстоит объяснить, откуда на их руках и одежде оказались следы веществ, используемых для создания взрывчатки.Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Смертник привел в действие взрывное устройство на перегоне между станция "Сенная площадь" и "Технологический институт".В результате происшествия погибли 13 человек, 60 получили ранения. Исполнителем теракта оказался 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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