В московском метро из-за пассажира произошел сбой

На участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро произошел сбой. Поезда двигались с увеличенным интерваломот станции "Котельники" до станции "Текстильщики". Как сообщили в пресс-службе подземки, сбой вызван инцидентом с пассажиром, передает агентство "Москва".Инцидент произошел на станции "Кузьминки". К настоящему времени движение восстановлено и постепенно входит в график.
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Много сотен лет существуют приметы, связанные с похоронами, и считается, что пренебрежение ими может грозить страшными последствиями. Dni.ru собрали самые распространенные поверья, связанные с этим сакральным ритуалом...»
Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»