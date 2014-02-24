В московском метро из-за пассажира произошел сбой

В столице экипаж ДПС на большой скорости сбили на пешеходном переходе девушку. Инцидент произошел на улице Свободы 28 марта...»

вчера, 21:16

Ученые установили, что при потеплении климата на 1,5 градуса Цельсия ежегодно будут умирать до 350 миллионов человек. Сильнее всего от жары пострадают жители индийской Калькутты и пакистанского Карачи...»