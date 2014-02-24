В Московском зоопарке родился детеныш альпака редкого окраса

3 апреля 2017, понедельник, 12:44 – СОЧИ-24

В Московском зоопарке в конце марта родился детеныш альпака. Малышредкого белого окраса веситоколо пяти килограммов, пишет газета "Аргументы и факты" со ссылкой на официальныйпортал столичной мэрии.Это первый альпака, появившийся на свет в зверинце.Его родителей перевезли сюда из подмосковного Волоколамска в декабре2016 года. Посетители зоопарка могут посмотреть на малыша в"копытном ряду".

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