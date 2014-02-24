ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

7 апреля 2017, пятница, 18:59 – СОЧИ-24


Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте
Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении второго задержанного по подозрению в причастности к теракту в северной столице – Содика Ортикова. Еще шесть человек были задержаны в самом Санкт-Петербурге. Напомним, взрыв в вагоне поезда метрополитена прогремел 3 апреля. Бомбу под землю пронес получивший гражданство России уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, включая его самого. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
Киев жертвует здоровьем украинцев назло России

На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»

сегодня, 19:16
Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром...»

сегодня, 18:59
В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 18:43
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»

сегодня, 18:15
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

сегодня, 17:46
Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

сегодня, 17:43
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 17:31
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом, передает РИА Новости..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
Киев жертвует здоровьем украинцев назло России

На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»

сегодня, 19:16
Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром...»

сегодня, 18:59
В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 18:43
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»

сегодня, 18:15
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

сегодня, 17:46
Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

сегодня, 17:43
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 17:31
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом, передает РИА Новости..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.