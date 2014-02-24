В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро
7 апреля 2017, пятница, 18:59 – СОЧИ-24
Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении второго задержанного по подозрению в причастности к теракту в северной столице – Содика Ортикова. Еще шесть человек были задержаны в самом Санкт-Петербурге. Напомним, взрыв в вагоне поезда метрополитена прогремел 3 апреля. Бомбу под землю пронес получивший гражданство России уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Жертвами теракта стали 14 человек, включая его самого.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»