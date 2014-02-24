В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
24 февраля 2017, пятница, 17:29 – ИА СОЧИ-24
На улице Академика Королёва в Останкинском районе на северо-востоке Москвы с дорогими джинсами Armani был задержан бездомный, передает Life.ru. До того, как попасть к нему в руки этот предмет гардероба лежал на заднем сидении внедорожника Range Rover. Воришка-модник разбил окно и стащил понравившуюся ему вещь. В полиции он объяснил, что хотел приодеться.
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Недавно лидеры выступающего за отделение от США движения "Yes California" получили разрешение от властей начать сбор подписей за проведение соответствующего референдума. Реальна ли угроза распада Соединенных Штатов и стоит ли главе Белого дома Дональду Трампу взять эту проблему на особый контроль?..»
После того, как в Министерстве обороны рассказали о строительстве макета берлинского Рейхстага 1945 года для тренировок штурмов в реальных условиях последовала острая реакция со стороны западных, в особенности – немецких, политиков. Российское военное ведомство объяснило свое решение остановиться именно на этом объекте...»
Полиция Германии задержала гражданина Испании, который подозревается в жестоком убийстве собственных детей четырех и пяти лет. Сам он пытался свалить вину на неких неизвестных грабителей, которые якобы ворвались в дом, однако эта версия была опровергнута свидетельскими показаниями...»
Министерство иностранных дел Латвии получило ноту от правительства Объединенных Арабских Эмиратов за неуважение к мусульманским традициям. Посол арабской страны была унижена сразу после своего прибытия в рижском аэропорту...»