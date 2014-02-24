В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый

В Москве задержан 37-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании и краже. По версии следствия, он, находясь в одном из жилых домов по Вагоноремонтной улице на севере Москвы в гостях у своей 23-летней знакомой совершил с ней насильственный половой акт, а затем похитил ее мобильные телефоны и деньги на общую сумму в 75 тысяч рублей, передает агентство городских новостей "Москва". Мужчина был задержан и частично признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
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О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»
Британская гей-пара Глен Хэммет и Кит Миллей рассказали журналистом о своем страхе перед одним из усыновленных детей из России. По их словам, мальчик пытался их душить, ломал вещи. воровал деньги и угрожал. Теперь против него действует судебный запрет...»
В столице в первый день весны потеплеет до плюс 7 градусов. Как сообщили в Гидрометцентре России, 1 марта будет облачно, днем пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, передает ТАСС. В последние дни зимы также будет комфортная погода..»