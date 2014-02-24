В Москве экс-депутата обокрали на 500 тысяч

По Сети распространилась информация о том, что экс-депутат Ставропольского края Роман Савичев якобы был ограблен в столичном Vogue cafe. Знакомые бывшего парламентария подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности, а "сальные" подробности были выдуманы, чтобы опорочить честь бывшего парламентария. Информация о произошедшей с бывшим депутатом Ставропольского края Романом Савичевым появилась на портале Life.ru. В статье говорится, что "девочек" в кафе вызвал друг пострадавшего. Роман Савичев считает, что приехавшие девушки что-то ему "подсыпали", после чего произошла пропажа наличности."Сразу откинулся, а очнулся – денег уже не было, 500 тысяч. Началась шумиха, потом они же и вернули мне их, сказали посмотреть под диваном", – рассказал экс-политик. Он отметил, что не имеет претензий к девушкам, так как боится преследования с их стороны, и оставил им часть возвращенных денег. "Не бесплатно работают", – заявил Роман Савичев.Примечательно, что до этого на портале выходила другая статья, где транслировалась иная версия инцидента. Там подозрение в ограблении падало на официантов, которые могли счесть выложенную на стол крупную денежную сумму за щедрые чаевые. Отметим, что тогда речь шла о 250 тысячах рублей. Впрочем, представители Романа Савичева отмечают, что обе версии не имеют ничего общего с реальностью. В разговоре с корреспондентом Dni.Ru знакомые героя статьи рассказали, что вся изложенная в статье информация не соответствует действительности. Они подчеркнули, что это заказ, чтобы опорочить репутацию Романа Савичева. В тот момент, когда бывший депутат Ставропольского края якобы отдыхал в Vogue cafe, на самом деле он был в Раменском в Московской области – осматривал ферму, подчеркнул знакомый Романа Савичева. Достоверность этих сведений могут подтвердить как многочисленные свидетели, так и фотографии. Тем временем Vogue cafe отказалось предоставить видеозапись происходящего в заведении, ссылаясь на отсутствие камер наблюдения как таковых, отметили представители бывшего парламентария.
На продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обрушилось страшное горе – он потерял несовершеннолетнего сына. Во время свидания у 16-летнего Александра случился сердечный приступ. Врачи в течение двух часов пытались реанимировать юношу, но, увы, их попытки не увенчались успехом...»
Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»
В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»
Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»
На продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина обрушилось страшное горе – он потерял несовершеннолетнего сына. Во время свидания у 16-летнего Александра случился сердечный приступ. Врачи в течение двух часов пытались реанимировать юношу, но, увы, их попытки не увенчались успехом...»
Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»
В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»
Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»