В Москве экс-депутата обокрали на 500 тысяч

13 марта 2017, понедельник, 17:29 – ИА СОЧИ-24



В Москве экс-депутата обокрали на 500 тысяч

По Сети распространилась информация о том, что экс-депутат Ставропольского края Роман Савичев якобы был ограблен в столичном Vogue cafe. Знакомые бывшего парламентария подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности, а "сальные" подробности были выдуманы, чтобы опорочить честь бывшего парламентария.Информация о произошедшей с бывшим депутатом Ставропольского края Романом Савичевым появилась на портале Life.ru. В статье говорится, что "девочек" в кафе вызвал друг пострадавшего. Роман Савичев считает, что приехавшие девушки что-то ему "подсыпали", после чего произошла пропажа наличности."Сразу откинулся, а очнулся – денег уже не было, 500 тысяч. Началась шумиха, потом они же и вернули мне их, сказали посмотреть под диваном", – рассказал экс-политик. Он отметил, что не имеет претензий к девушкам, так как боится преследования с их стороны, и оставил им часть возвращенных денег. "Не бесплатно работают", – заявил Роман Савичев.Примечательно, что до этого на портале выходила другая статья, где транслировалась иная версия инцидента. Там подозрение в ограблении падало на официантов, которые могли счесть выложенную на стол крупную денежную сумму за щедрые чаевые. Отметим, что тогда речь шла о 250 тысячах рублей. Впрочем, представители Романа Савичева отмечают, что обе версии не имеют ничего общего с реальностью. В разговоре с корреспондентом Dni.Ru знакомые героя статьи рассказали, что вся изложенная в статье информация не соответствует действительности. Они подчеркнули, что это заказ, чтобы опорочить репутацию Романа Савичева. В тот момент, когда бывший депутат Ставропольского края якобы отдыхал в Vogue cafe, на самом деле он был в Раменском в Московской области – осматривал ферму, подчеркнул знакомый Романа Савичева. Достоверность этих сведений могут подтвердить как многочисленные свидетели, так и фотографии. Тем временем Vogue cafe отказалось предоставить видеозапись происходящего в заведении, ссылаясь на отсутствие камер наблюдения как таковых, отметили представители бывшего парламентария.

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