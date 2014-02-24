В Москве эвакуировали станцию метро "Автозаводская"
8 апреля 2017, суббота, 12:58 – СОЧИ-24
В Москве на станции "Автозаводская" были эвакуированы пассажиры одного из вагонов поезда. Внутри был обнаружен бесхозный рюкзак.Поезд с подозрительный предметом отправили в депо, по факту проверки рюкзак признали неопасным, передает ТАСС. Инцидент не повлиял на график движения, отметили в пресс-службе метрополитена.
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Эксперты считают, что газовую атаку могла совершить вооруженная оппозиция Газовую атаку в сирийской провинции Идлиб могла совершить вооруженная оппозиция. Некоторые эксперты считают, что и прежние аналогичные преступления в Сирии также могут быть на счету боевиков. Во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне погибли более 80 человек...»