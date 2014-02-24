В Москве эвакуирован торговый центр

В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет. Специалисты провели эвакуацию объекта. "Работает саперная служба", – цитирует "Газета.ru" представителя экстренных служб города. Сообщается, что из ТРЦ вывели свыше двух тысяч человек.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»
Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»
ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»
Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»
ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»
В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»