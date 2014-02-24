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В Москве эвакуирован торговый центр

31 марта 2017, пятница, 20:30 – СОЧИ-24


В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет. Специалисты провели эвакуацию объекта. "Работает саперная служба", – цитирует "Газета.ru" представителя экстренных служб города. Сообщается, что из ТРЦ вывели свыше двух тысяч человек.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:43
Мужчина попал под поезд в Москве

Возле станции "Ботанический сад" Московского центрального кольца на северо-востоке Москвы поезд "Ласточка" насмерть сбил мужчину, передает РИА Новости..»

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Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала любимицей публики, а затем утратила всяческую поддержку со стороны властей благодаря своим резким высказываниям, зачастую направленным против оказавшихся во главе Украины политиков..»

сегодня, 21:28
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи

Молодая женщина упала с высоты седьмого этажа из квартиры своего работодателя в Кувейте. Служанка повисла на одной руке на окне, но снимающая происходящее на мобильный телефон хозяйка жилья ей не помогла...»

сегодня, 21:15
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы

Вечером 21 марта в полицию поступило сообщение от очевидцев о вооруженном ограблении на Старомарьинском шоссе в центре Москвы..»

сегодня, 21:00
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях...»

сегодня, 20:45
Трогательная история дружбы суслика и овчарки

В городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) родилась трогательная дружба между шестилетней овчаркой Бэнкси и сусликом по имени Принц. Хозяева животных супруги Брэд и Тейлор Виллиамс периодически делятся историей развития отношений своих питомцев в Сети...»

сегодня, 20:30
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы

На Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена поезда движутся с увеличенными интервалами, сообщают пассажиры..»

сегодня, 20:30
В Москве эвакуирован торговый центр

В одном из туалетов торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы был обнаружен подозрительный предмет..»
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