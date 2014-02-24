В Москве грабителей поймали спустя несколько минут после налета
7 апреля 2017, пятница, 16:14 – СОЧИ-24
Два грабителя напали на мужчину на северо-западе Москвы, несколько раз ударили его бейсбольной битой по голове, после чего отобрали телефон и деньги и скрылись с места преступления на автомобиле. Уже спустя несколько минут подозреваемые были задержаны сотрудниками Росгвардии, передает РЕН ТВ. Во время досмотра у них обнаружили нож и несколько мобильных телефонов. Для дальнейшего разбирательства молодые люди были доставлены в отделение полиции. Проверяется их причастность к другим преступлениям.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»