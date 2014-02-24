В Москве из окна на 10-м этаже выпал пенсионер

Из окна на десятом этаже одного из домов в столичном районе Царицыно выпал пенсионер. От полученных травм он скончался, передает агентство "Москва".В квартире 67-летнего мужчины правоохранители обнаружили предсмертную записку. Также выяснилось, что у него была гангрена ног.
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»