В Москве найден изрезанный труп врача-реаниматолога
7 апреля 2017, пятница, 06:43 – СОЧИ-24
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти врача одной из столичных больниц Владимира Бабаева. Как сообщает Life.ru, обезображенное его тело нашли в квартире на востоке столицы. При осмотре трупа криминалисты зафиксировали семь ножевых ранений.Незадолго до гибели Бабаев, работавший анестезиологом-реаниматологом, получил повышение. У него остались жена и трое детей. Возбуждено уголовное дело, полиция ведет розыск преступников.
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Вооруженные силы США в ночь на пятницу, 7 апреля, нанесли ракетный удар по территории Сирии. Союзники Вашингтона уже выступили с одобрением агрессивных действий американского лидера Дональда Трампа...»
Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона...»