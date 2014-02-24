В Москве обрушился тоннель: есть погибшие

На Калужском шоссе в Новой Москве обрушился тоннель, передает Life.ru. По предварительной информации, под завалами оказались несколько человек. По данным РИА Новости, есть один погибший. На место выехали представители оперативных служб. Lenta.ru сообщает, что обрушение произошло на площади 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе. В зоне залива бетона в тот момент находились люди, большинству удалось выбраться самостоятельно.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»