В Москве открыли три новые станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице три новые станции метро – "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Они оборудованы по последнему слову техники: там установлены терминалы для безналичной оплаты проезда и устройства для зарядки гаджетов, передает НСН.
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»